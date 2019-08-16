Пустовойтова высказалась о судейских скандалах в РПЛ

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Арбитр Анастасия Пустовойтова высказала своё мнение об участившихся скандалах в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).
Пустовойтова высказалась о судейских скандалах в РПЛ
  • © Александр Ступников
  • РИА Новости

«К сожалению, у нас такая профессия, где каждая оплошность на виду. Судья находится в гуще событий, он видит происходящее с одного-единственного ракурса, под одним углом. Понятно, что люди, которые сидят у экранов телевизоров, видят сразу несколько замедленных повторов крупным планом, поэтому у них всё как на ладони. На поле же у тебя считаные секунды на принятие решения. Надо понимать, что ошибаются все, это человеческий фактор», — сказала Пустовойтова в интервью RT.

По словам судьи, внедрение VAR поможет в будущем сократить число судейских ошибок.

Ранее Пустовойтова выразила мнение, что за VAR будущее.

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