Пустовойтова высказалась о судейских скандалах в РПЛ

Арбитр Анастасия Пустовойтова высказала своё мнение об участившихся скандалах в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

«К сожалению, у нас такая профессия, где каждая оплошность на виду. Судья находится в гуще событий, он видит происходящее с одного-единственного ракурса, под одним углом. Понятно, что люди, которые сидят у экранов телевизоров, видят сразу несколько замедленных повторов крупным планом, поэтому у них всё как на ладони. На поле же у тебя считаные секунды на принятие решения. Надо понимать, что ошибаются все, это человеческий фактор», — сказала Пустовойтова в интервью RT.

По словам судьи, внедрение VAR поможет в будущем сократить число судейских ошибок.

Ранее Пустовойтова выразила мнение, что за VAR будущее.