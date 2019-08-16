Пустовойтова: за VAR будущее

Женщина-арбитр Анастасия Пустовойтова рассказала, как относится к внедрению в футболе системы видеопомощи арбитрам (VAR).

«Очень положительно, позитивно. Я только за! Думаю, что за VAR будущее. Как вы видите, на всех ведущих чемпионатах и международных турнирах она уже используется», — заявила Пустовойтова в интервью RT.

По словам судьи, ей уже дважды приходилось обращаться к помощи VAR.

«Было два момента на ЧМ-2019: в матче Швеция — США я проверяла положение «вне игры» и в итоге засчитала взятие ворот, а в игре Швеция — Англия я после подсказки VAR отменила гол у англичанок», — отметила Пустовойтова.

Ранее Пустовойтова оценила работу француженки Стефани Фраппар и её бригады судей, работавших на матче мужского Суперкубка Европы.