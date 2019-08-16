Азар рискует пропустить матч первого тура чемпионата Испании

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар получил травму на тренировке в ходе подготовки к матчу первого тура чемпионата Испании по футболу с «Сельтой».

Как сообщается на официальном сайте «Реала», бельгийский футболист получил травму на тренировке команды. Обследование выявило у Азара повреждение правого бедра.

На данный момент серьёзность травмы и точные сроки восстановления неизвестны.

Азар известен по выступлениям за такие команды, как французский «Лилль» и английский «Челси». Полузащитник пополнил состав «Реала» летом 2019 года и пока не успел провести за коллектив ни одного официального матча.

Во встрече первого тура чемпионата Испании «Реал» в гостях сыграет с «Сельтой» из Виго. Встреча состоится 17 августа.

Ранее сообщалось, что Азар приобрёл особняк стоимостью £10 млн в элитном районе столицы Испании.