Азар рискует пропустить матч первого тура чемпионата Испании
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Как сообщается на официальном сайте «Реала», бельгийский футболист получил травму на тренировке команды. Обследование выявило у Азара повреждение правого бедра.
На данный момент серьёзность травмы и точные сроки восстановления неизвестны.
Азар известен по выступлениям за такие команды, как французский «Лилль» и английский «Челси». Полузащитник пополнил состав «Реала» летом 2019 года и пока не успел провести за коллектив ни одного официального матча.
Во встрече первого тура чемпионата Испании «Реал» в гостях сыграет с «Сельтой» из Виго. Встреча состоится 17 августа.
Ранее сообщалось, что Азар приобрёл особняк стоимостью £10 млн в элитном районе столицы Испании.