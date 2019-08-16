СМИ: Футболист «Алавеса» арестован по обвинению в домашнем насилии

Защитник испанского футбольного клуба «Алавес» Оливье Вердон задержан по обвинению в домашнем насилии.

Как сообщает L'Equipe, в отеле в Витории между спортсменом и его девушкой произошла ссора.

Вердона задержала полиция, он провёл ночь в тюрьме, но позднее был отпущен на свободу.

Защитник известен по выступлениям за французские «Бордо» и «Сошо». Он пополнил состав «Алавеса» летом 2019 года.

Ранее сообщалось, что около дома полузащитника «Арсенала» Месута Озила в Лондоне задержали двух мужчин, которые, предположительно, угрожали спортсмену.