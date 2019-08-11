СМИ: В Лондоне задержали двух мужчин, угрожавших футболисту «Арсенала» Озилу
- Reuters
Как сообщает The Telegraph, полиция арестовала Ферхата Эрчана и Саламана Экинчи после того, как у мужчин возник конфликт с охранниками дома Озила.
Эрчану и Экинчи предъявлены обвинения в угрозах игроку. Отмечается, что суд состоится в сентябре.
Напомним, что недавно на Озила и его партнёра по команде Сеада Колашинаца напали вооружённые люди на скутерах в одном из районов северной части Лондона. Немец сразу побежал за помощью в находящийся неподалёку ресторан, а босниец вступил в драку со злоумышленниками. Отбиться от налётчиков Колашинацу удалось при помощи людей, которых позвал на помощь Озил.
Ранее сообщалось, что Озил и Колашинац пропустят матч «Ньюкасл» — «Арсенал» из-за вооружённого нападения.