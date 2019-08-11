СМИ: В Лондоне задержали двух мужчин, угрожавших футболисту «Арсенала» Озилу

Короткая ссылка
Около дома полузащитника «Арсенала» Месута Озила в Лондоне задержали двух мужчин, которые, предположительно, угрожали спортсмену.
СМИ: В Лондоне задержали двух мужчин, угрожавших футболисту «Арсенала» Озилу
  • Reuters

Как сообщает The Telegraph, полиция арестовала Ферхата Эрчана и Саламана Экинчи после того, как у мужчин возник конфликт с охранниками дома Озила. 

Эрчану и Экинчи предъявлены обвинения в угрозах игроку. Отмечается, что суд состоится в сентябре.

Напомним, что недавно на Озила и его партнёра по команде Сеада Колашинаца напали вооружённые люди на скутерах в одном из районов северной части Лондона. Немец сразу побежал за помощью в находящийся неподалёку ресторан, а босниец вступил в драку со злоумышленниками. Отбиться от налётчиков Колашинацу удалось при помощи людей, которых позвал на помощь Озил.

Ранее сообщалось, что Озил и Колашинац пропустят матч «Ньюкасл» — «Арсенал» из-за вооружённого нападения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить