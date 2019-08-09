Озил и Колашинац пропустят матч «Ньюкасл» — «Арсенал» из-за вооружённого нападения

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Футболисты лондонского «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац не попали в заявку команды на матч первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Ньюкаслом» из-за вооружённого нападения на них, которое произошло в конце июля.
Озил и Колашинац пропустят матч «Ньюкасл» — «Арсенал» из-за вооружённого нападения
  • ©Arne Dedert/dpa
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Sky Sports.

В клубе посчитали, что, пока идёт расследование, игрокам лучше пропустить матч в целях безопасности.

На Колашинаца и Озила напали вооружённые люди на скутерах в одном из районов северной части Лондона. Немец сразу побежал за помощью в находящийся неподалёку ресторан, а босниец вступил в драку со злоумышленниками. Отбиться от налётчиков Колашинацу удалось при помощи людей, которых позвал на помощь Озил.

Ранее полиция выступила с заявлением по поводу нападения на футболистов «Арсенала».

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