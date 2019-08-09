Озил и Колашинац пропустят матч «Ньюкасл» — «Арсенал» из-за вооружённого нападения
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- globallookpress.com
Об этом сообщает Sky Sports.
В клубе посчитали, что, пока идёт расследование, игрокам лучше пропустить матч в целях безопасности.
На Колашинаца и Озила напали вооружённые люди на скутерах в одном из районов северной части Лондона. Немец сразу побежал за помощью в находящийся неподалёку ресторан, а босниец вступил в драку со злоумышленниками. Отбиться от налётчиков Колашинацу удалось при помощи людей, которых позвал на помощь Озил.
Ранее полиция выступила с заявлением по поводу нападения на футболистов «Арсенала».