Шюррле прокомментировал победу «Спартака» над «Туном» в Лиге Европы

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Полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле высказался о победе над швейцарским «Туном» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы по футболу.
Шюррле прокомментировал победу «Спартака» над «Туном» в Лиге Европы
  • © Александр Ступников
  • РИА Новости

Об этом спортсмен написал на своей странице в Instagram.

Шюррле опубликовал фотографию с матча с «Туном», снабдив её подписью «Следующий раунд».

Также немецкий хавбек поблагодарил фанатов московского клуба за поддержку и заявил, что коллектив готовится к «большому дерби», которое пройдёт 19 августа.

Накануне «Спартак» на своём поле обыграл «Тун» в ответном матче квалификации Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу москвичей, а Шюррле стал автором победного гола.

Ранее «Спартак» обратился в Российскую премьер-лигу (РПЛ) с просьбой перенести время начала матча седьмого тура национального первенства с самарскими «Крыльями Советов».

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