«Спартак» попросил РПЛ перенести время начала матча с «Крыльями Советов»

Московский футбольный клуб «Спартак» обратился в Российскую премьер-лигу (РПЛ) с просьбой перенести время начала матча седьмого тура национального первенства с самарскими «Крыльями Советов».

Как сообщает официальный сайт красно-белых, это связано с недостаточным количеством времени на подготовку после матча Лиги Европы с португальской «Брагой».

«Спартак» просит лигу перенести воскресную игру в Самаре на 19:00 мск», — говорится в сообщении.

Изначально «Спартак» и «Крылья» должны играть 25 августа в 14:00 мск. 22 августа подопечные Олега Кононова в 21:45 мск встретятся с «Брагой».

Ранее главный тренер «Браги» заявил, что у его команды будет время подумать о «Спартаке».