Экс-владелец ФК «Кубань» приговорён к девяти годам лишения свободы

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Бывший владелец краснодарского футбольного клуба «Кубань» и генеральный директор украинской металлургической корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Олег Мкртчан приговорён к девяти годам лишения свободы за мошенничество.
Экс-владелец ФК «Кубань» приговорён к девяти годам лишения свободы
  • РИА Новости

Об этом сообщает РАПСИ.

Московский городской суд приговорил Мкртчана к девяти годам лишения свободы, а также назначил ему штраф в размере 900 тыс. рублей. Помимо этого, функционер будет обязан выплатить 198 млрд рублей в пользу Фонда промышленных активов.

Отмечается, что предприниматель не признал своей вины.

В феврале 2018 года стало известно, что бывший владелец футбольного клуба «Кубань» и акционер Индустриального союза Донбасса Олег Мкртчан был арестован в Москве по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье по подозрению в убийстве депутата задержан бывший владелец ФК «Сатурн».

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