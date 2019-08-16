Экс-владелец ФК «Кубань» приговорён к девяти годам лишения свободы

Бывший владелец краснодарского футбольного клуба «Кубань» и генеральный директор украинской металлургической корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Олег Мкртчан приговорён к девяти годам лишения свободы за мошенничество.

Об этом сообщает РАПСИ.

Московский городской суд приговорил Мкртчана к девяти годам лишения свободы, а также назначил ему штраф в размере 900 тыс. рублей. Помимо этого, функционер будет обязан выплатить 198 млрд рублей в пользу Фонда промышленных активов.

Отмечается, что предприниматель не признал своей вины.

В феврале 2018 года стало известно, что бывший владелец футбольного клуба «Кубань» и акционер Индустриального союза Донбасса Олег Мкртчан был арестован в Москве по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье по подозрению в убийстве депутата задержан бывший владелец ФК «Сатурн».