Московский суд арестовал бывшего владельца ФК «Кубань» по делу о мошенничестве
Бывший владелец футбольного клуба «Кубань» и акционер второй по величине металлургической корпорации Украины «Индустриальный союз Донбасса» Олег Мкртчан был арестован Басманным судом Москвы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Царёву.
Мкртчан заключён под стражу на срок до 5 апреля.
Ранее сообщалось, что тренер в штате Миссури арестован по обвинению в домогательствах по отношению к гимнасткам.
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