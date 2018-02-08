Московский суд арестовал бывшего владельца ФК «Кубань» по делу о мошенничестве

Бывший владелец футбольного клуба «Кубань» и акционер второй по величине металлургической корпорации Украины «Индустриальный союз Донбасса» Олег Мкртчан был арестован Басманным судом Москвы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.