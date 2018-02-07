Тренер в штате Миссури арестован по обвинению в домогательствах к гимнасткам
Тренер-доброволец из штата Миссури Дэвид Шнайдер обвиняется в сексуальных домогательствах к малолетним гимнасткам.
Об этом сообщает Associated Press.
Шнайдер работал в детской спортивной школе с 2011 по 2014 год.
В настоящий момент мужчина находит под стражей и может быть выпущен до суда под залог в $100 тыс.
Ранее сообщалось, что бывший врач сборной США по гимнастике Нассар приговорён к тюремному заключению сроком до 125 лет.
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