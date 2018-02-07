Тренер в штате Миссури арестован по обвинению в домогательствах к гимнасткам

Тренер-доброволец из штата Миссури Дэвид Шнайдер обвиняется в сексуальных домогательствах к малолетним гимнасткам.

Об этом сообщает Associated Press.

Шнайдер работал в детской спортивной школе с 2011 по 2014 год.

В настоящий момент мужчина находит под стражей и может быть выпущен до суда под залог в $100 тыс.

Ранее сообщалось, что бывший врач сборной США по гимнастике Нассар приговорён к тюремному заключению сроком до 125 лет.