Агент Сигурдссона рассказал о состоянии футболиста ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
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- РИА Новости
«Обследование показало, что у Арнора нет ничего серьёзного. Небольшой ушиб лодыжки, всего лишь синяк. Срок восстановления — одна неделя. Решение об участии Сигурдссона в дерби будет принято, скорее всего, накануне матча», — цитирует Гуннлаугсона Sport24.
Матч «Спартак» — ЦСКА пройдёт 19 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 20:00.
Ранее футболист ЦСКА Магнуссон признался, что не может дождаться дерби со «Спартаком».