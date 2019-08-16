Агент Сигурдссона рассказал о состоянии футболиста ЦСКА перед дерби со «Спартаком»

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Агент Бьярки Гуннлаугсон, представляющий интересы полузащитника московского ЦСКА Арнора Сигурдссона, рассказал о состоянии своего клиента в преддверии матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».
Агент Сигурдссона рассказал о состоянии футболиста ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Обследование показало, что у Арнора нет ничего серьёзного. Небольшой ушиб лодыжки, всего лишь синяк. Срок восстановления — одна неделя. Решение об участии Сигурдссона в дерби будет принято, скорее всего, накануне матча», — цитирует Гуннлаугсона Sport24.

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдёт 19 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 20:00.

Ранее футболист ЦСКА Магнуссон признался, что не может дождаться дерби со «Спартаком».

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