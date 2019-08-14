Футболист ЦСКА Магнуссон признался, что не может дождаться дерби со «Спартаком»

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Защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон рассказал о подготовке команды к матчу шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».
Футболист ЦСКА Магнуссон признался, что не может дождаться дерби со «Спартаком»
  • РИА Новости

«Мы все в ожидании дерби, не можем дождаться матча. Особенно я, потому что это дерби может стать первым, в котором я сыграю», — цитирует Магнуссона «Чемпионат».

По его словам, команда находится в хорошем настроении после ничьи с «Сочи» (0:0). Тем не менее он считает, что армейцы заслуживали большего в прошлом туре. Он также выразил надежду, что нападающий Арнор Сигурдссон сможет вернуться в строй к дерби.

«Где мне удобней будет сыграть? Мне нет особой разницы: в центре защиты или слева. Главное — то, что нужно тренеру. Хорошо, когда ты можешь закрыть две позиции», — сказал Магнуссон.

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдёт 19 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 20:00.

Ранее сообщалось, что Фёдор Чалов тренировался в общей группе футболистов ЦСКА в преддверии дерби со «Спартаком».

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