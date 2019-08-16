СМИ: Футболист «Урала» Эль-Кабир пропустит ещё несколько матчей из-за травмы

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Полузащитник екатеринбургского «Урала» Отман Эль-Кабир пропустит ещё несколько матчей своей команды.
СМИ: Футболист «Урала» Эль-Кабир пропустит ещё несколько матчей из-за травмы
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Как сообщает Sport24, игрок восстанавливается после надрыва задней поверхности бедра, который он получил в матче четвёртого тура с «Ростовом».

Из-за повреждения он пропустил матч пятого тура с «Локомотивом», который завершился поражением «Урала» со счётом 0:4.

В следующем туре «Урал» сыграет с самарскими «Крыльями Советов».

Ранее «Урал» подарил бессрочные абонементы всем членам экипажа A321.

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