СМИ: Футболист «Урала» Эль-Кабир пропустит ещё несколько матчей из-за травмы

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Отман Эль-Кабир пропустит ещё несколько матчей своей команды.

Как сообщает Sport24, игрок восстанавливается после надрыва задней поверхности бедра, который он получил в матче четвёртого тура с «Ростовом».

Из-за повреждения он пропустил матч пятого тура с «Локомотивом», который завершился поражением «Урала» со счётом 0:4.

В следующем туре «Урал» сыграет с самарскими «Крыльями Советов».

Ранее «Урал» подарил бессрочные абонементы всем членам экипажа A321.