Рейнгольд уверен, что «Спартак» не победил бы «Тун» без Шюррле

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал победу команды над швейцарским «Туном» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

«Зрелище, конечно, потрясающее. После матча улыбался через силу. На самом деле, это позор. Футболисты «Спартака» не уважают не только себя, но и 30 тысяч болельщиков, которые заполнили стадион», — цитирует эксперта «Советский спорт».

По его словам, во втором тайме красно-белые преобразились, но «Спартак» всё равно не должен был играть так с командой, значительно уступающей ему в классе. Он также отметил, что не один раз провалился центр обороны в лице Георгия Джикии и Самуэля Жиго, подчеркнув, что несколько раз команду спас голкипер Александр Максименко.

«Если бы в «Спартаке» не оказалось Андре Шюррле, не было бы и победы. Без него «Спартак» игру не вытащил бы. Это однозначно. Не дай бог, немец получит травму. Кто будет выручать? И надолго ли его хватит?» — сказал Ренгольд.

«Спартак» обыграл «Тун» в ответном матче со счётом 2:1. Первая игра завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Олега Кононова, и красно-белые по сумме двух встреч (5:3) вышли в плей-офф квалификации, где сыграют с португальской «Брагой».

Ранее Жиго заявил, что «Спартаку» будет непросто в противостоянии с «Брагой» в ЛЕ.