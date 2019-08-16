Жиго считает, что «Спартаку» будет непросто в противостоянии с «Брагой» в ЛЕ

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Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго высказал мнение о будущем сопернике команды в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.
Жиго считает, что «Спартаку» будет непросто в противостоянии с «Брагой» в ЛЕ
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«Теперь нам предстоит сыграть с «Брагой» в следующем раунде. Ещё у нас важная игра с ЦСКА в понедельник. После этого подумаем о Лиге Европы. Конечно, с «Брагой» будет нелегко, но мы приложим максимум усилий, чтобы попасть в групповой этап», — приводит слова Жиго «Чемпионат».

«Спартак» обыграл «Тун» в ответном матче со счётом 2:1 и по сумме двух встреч 5:3 (3:2) вышел в плей-офф квалификации, где сыграет с «Брагой». Матчи пройдут 22 и 29 августа.

Ранее сообщалось, что определились все пары плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.

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