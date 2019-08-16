Теннисист Рублёв: надеюсь, однажды трибуны будут поддерживать меня как Федерера

Россиянин Андрей Рублёв поделился эмоциями после победы над швейцарцем Роджером Федерером в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цинциннати.

«Это невероятное чувство, когда играешь против такой легенды, как Роджер, и все болельщики поддерживают его до самого конца. Я надеюсь когда-нибудь испытать нечто подобное», — приводит слова Рублёва официальный сайт ATP.

21-летний теннисист отметил, что в минувшем матче он был настроен на борьбу за каждое очко, что и принесло ему успех.

Рублёв обыграл Федерера со счётом 6:3, 6:4 и вышел в четвертьфинал турнира, где встретится с соотечественником Даниилом Медведевым.

Ранее Рублёв поделился впечатлениями от победы над Федерером на турнире ATP в Цинциннати.