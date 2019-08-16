Рублёв поделился впечатлениями от победы над Федерером на турнире ATP в Цинциннати
- Reuters
«Объяснить это невозможно. То, как Федерер вёл себя в конце матча, удивительно. Я сказал ему, что для меня это большая честь. Он ответил — нет проблем. Поразительно. Сейчас я осознаю, что Роджер — это настоящая легенда. Честно говоря, не знаю, как мне удавалось сохранять спокойствие», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.
21-летний россиянин обыграл 38-летнюю третью ракетку мира в двух сетах со счётом 6:3, 6:4.
Ранее сообщалось, что Ник Кирьос оштрафован на $113 тысяч за поведение в матче с Кареном Хачановым.