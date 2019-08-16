Кирьос оштрафован на $113 тысяч за поведение в матче с Хачановым

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Австралийский теннисист Ник Кирьос оштрафован организаторами турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цинциннати за неспортивное поведение в матче второго круга с россиянином Кареном Хачановым.
Кирьос оштрафован на $113 тысяч за поведение в матче с Хачановым
  • Reuters

Как сообщает ESPN, во время матча с Хачановым 24-летний австралиец устроил перепалку с судьёй, в перерыве встречи разбил две ракетки, находясь в подтрибунном помещении, а после игры выругался в адрес главного арбитра и плюнул в его сторону.

Встреча завершилась победой российского теннисиста со счётом 6:7, 7:6, 6:2.

Отмечается, что за подобное поведение Кирьоса ещё могут оштрафовать дополнительно или дисквалифицировать на определённый период.

Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв победил Роджера Федерера и вышел в четвертьфинал турнира ATP в Цинциннати.

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