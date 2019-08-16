Вратарь «Стяуа» потерял сознание во время матча квалификации Лиги Европы
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Игроку не потребовалась госпитализация и через несколько минут он смог продолжить игру. Как сообщает журналист Эмануэль Рошу в своём Twitter, когда 20-летний вратарь пришёл в себя, он спросил, был ли уже забит мяч в его ворота.
Встреча, прошедшая в Болеславе, завершилась со счётом 1:0 в пользу румынского коллектива, и «Стяуа» вышел в четвёртый отборочный раунд ЛЕ.
Ранее определились все пары плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.