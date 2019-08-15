Лямин и Мыськив вышли в плей-офф этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Москве

Россияне Никита Лямин и Тарас Мыськив одержали победу во втором матче этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Москве.

Российский дуэт в двух партиях взял верх над итальянцами Даниэле Лупо и Паоло Николаи со счётом 25:23, 28:26.

Таким образом, Лямин и Мыськив обеспечили себе выход в плей-офф. В заключительном матче группового этапа со швейцарцами Квентином Метралом и Флорианом Бреером определится стадия, с которой россияне начнут выступления в плей-офф.

Ранее сообщалось, что Константин Семёнов и Илья Лешуков вышли в плей-офф этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Москве.