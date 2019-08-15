Семёнов и Лешуков вышли в плей-офф этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Москве

Россияне Константин Семёнов и Илья Лешуков одержали победу во втором матче этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Москве.

Российский дуэт в двух партиях взял верх над чехами Ондреем Перушичем и Давидом Швейнером со счётом 21:18, 21:15.

Таким образом, Семёнов и Лешуков обеспечили себе выход в плей-офф. В заключительном матче группового этапа с мексиканцами Ломбардо Онтиверосом и Хуаном Вирдженом определится стадия, с которой россияне начнут выступления в плей-офф.

Ранее сообщалось, что Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в плей-офф этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Москве.