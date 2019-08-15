Семёнов и Лешуков вышли в плей-офф этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Москве

Короткая ссылка
Россияне Константин Семёнов и Илья Лешуков одержали победу во втором матче этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Москве.
Семёнов и Лешуков вышли в плей-офф этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Москве
  • РИА Новости

Российский дуэт в двух партиях взял верх над чехами Ондреем Перушичем и Давидом Швейнером со счётом 21:18, 21:15.

Таким образом, Семёнов и Лешуков обеспечили себе выход в плей-офф. В заключительном матче группового этапа с мексиканцами Ломбардо Онтиверосом и Хуаном Вирдженом определится стадия, с которой россияне начнут выступления в плей-офф.

Ранее сообщалось, что Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в плей-офф этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить