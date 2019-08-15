Красильников и Стояновский вышли в плей-офф этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Москве

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский одержали победу во втором матче этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Москве.

Российский дуэт в двух партиях взял верх над голландцами Кристианом Варенхорстом и Стивеном ван де Велде со счётом 21:12, 21:14.

Таким образом, Красильников и Стояновский обеспечили себе выход в плей-офф. В заключительном матче группового этапа с чилийцами Марко Грималтом и Эстебаном Грималтом определится стадия, с которой россияне начнут выступления в плей-офф.

С соревнованиях женских дуэтов в раунд матчей на вылет также вышли Екатерина Бирлова и Евгения Уколова.

Ранее сообщалось, что Илья Лешуков и Константин Семёнов уступили норвежцам в финале ЧЕ по пляжному волейболу.