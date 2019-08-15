Красильников и Стояновский вышли в плей-офф этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Москве
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Российский дуэт в двух партиях взял верх над голландцами Кристианом Варенхорстом и Стивеном ван де Велде со счётом 21:12, 21:14.
Таким образом, Красильников и Стояновский обеспечили себе выход в плей-офф. В заключительном матче группового этапа с чилийцами Марко Грималтом и Эстебаном Грималтом определится стадия, с которой россияне начнут выступления в плей-офф.
С соревнованиях женских дуэтов в раунд матчей на вылет также вышли Екатерина Бирлова и Евгения Уколова.
Ранее сообщалось, что Илья Лешуков и Константин Семёнов уступили норвежцам в финале ЧЕ по пляжному волейболу.