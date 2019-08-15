Глава НОК Италии высказался об угрозе олимпийскому движению в стране

Президент Национального олимпийского комитета Италии (CONI) Джованни Малаго прокомментировал возможный недопуск сборной страны к летней Олимпиаде 2020 года в Токио, а также возможное лишение права на проведение Игр-2026.

«Я обеспокоен олимпийским будущим итальянского спорта. Причины — политический кризис, неясность состава будущего правительства и неприятие Международным олимпийским комитетом закона о реформе спорта, который одобрил парламент», — приводит слова Малаго Tuttosport.

Летняя Олимпиада 2020 года состоится в Токио с 24 июля по 9 августа. Игры-2026 должны пройти в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее стало известно, что МОК предупредил CONI о возможном отстранении в связи с вмешательством государства в дела организации.