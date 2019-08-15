НОК Японии пригласил Путина на Олимпиаду-2020 в Токио

Национальный олимпийский комитет (НОК) Японии направил президенту России Владимиру Путину приглашение на летние Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в японском Токио.

РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника председателя НОК Японии Нобуюки Асаи. XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Ранее сообщалось, что в Токио представили дизайн медалей ОИ-2020.