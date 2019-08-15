НОК Японии пригласил Путина на Олимпиаду-2020 в Токио

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Национальный олимпийский комитет (НОК) Японии направил президенту России Владимиру Путину приглашение на летние Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в японском Токио.
НОК Японии пригласил Путина на Олимпиаду-2020 в Токио
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника председателя НОК Японии Нобуюки Асаи.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Токио представили дизайн медалей ОИ-2020.

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