В Токио представили дизайн медалей ОИ-2020
- Reuters
Как сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК), на каждой из медалей изображена эмблема Олимпиады в Токио, а на обратной стороне — древнегреческая богиня Ника. Автором дизайна медалей стал японец Дзюнъити Каваниси.
The moment you have all been waiting for, your #Tokyo2020 Olympic Medals! 🥇🥈🥉— #Tokyo2020 #1YearToGo (@Tokyo2020) 24 июля 2019 г.
RT for good luck! 100% #Sustainable#1YearToGopic.twitter.com/DcLKtEF0DQ
Отмечается, что все награды изготовлены с использованием бывшей в употреблении электроники. Вес каждой из наград составляет порядка 550 граммов.
XXXII летние Олимпийские игры пройдут в японском Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Ранее сообщалось, что хайдайвинг будет показательным видом спорта на ОИ-2020.