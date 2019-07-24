В Токио представили дизайн медалей ОИ-2020

Организаторы летних Олимпийских игр 2020 года в Токио представили дизайн медалей, которыми будут награждать призёров соревнований.

Как сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК), на каждой из медалей изображена эмблема Олимпиады в Токио, а на обратной стороне — древнегреческая богиня Ника. Автором дизайна медалей стал японец Дзюнъити Каваниси.

Отмечается, что все награды изготовлены с использованием бывшей в употреблении электроники. Вес каждой из наград составляет порядка 550 граммов.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в японском Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее сообщалось, что хайдайвинг будет показательным видом спорта на ОИ-2020.