В Токио представили дизайн медалей ОИ-2020

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Организаторы летних Олимпийских игр 2020 года в Токио представили дизайн медалей, которыми будут награждать призёров соревнований.
В Токио представили дизайн медалей ОИ-2020
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК), на каждой из медалей изображена эмблема Олимпиады в Токио, а на обратной стороне — древнегреческая богиня Ника. Автором дизайна медалей стал японец Дзюнъити Каваниси.

Отмечается, что все награды изготовлены с использованием бывшей в употреблении электроники. Вес каждой из наград составляет порядка 550 граммов.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в японском Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее сообщалось, что хайдайвинг будет показательным видом спорта на ОИ-2020.

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