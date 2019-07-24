Хайдайвинг будет показательным видом спорта на ОИ-2020

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Хайдайвинг станет показательным видом спорта на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Хайдайвинг будет показательным видом спорта на ОИ-2020
  • Reuters

Об этом рассказал член технического комитета Международной федерации плавания (FINA) по хайдайвингу Дмитрий Саутин, слова которого передаёт ТАСС.

«Всё очень надеются на его включение в олимпийскую программу уже к Играм в Париже, ведь соревнования смотрятся очень круто», — добавил функционер.

Хайдайвинг входит в программу чемпионатов мира по водным видам спорта с 2013 года.

Ранее сообщалось, что аналитики предсказали сборной России четвёртое место в медальном зачёте ОИ-2020.

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