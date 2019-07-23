Аналитики предсказали сборной России четвёртое место в медальном зачёте ОИ-2020

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Американская аналитическая компания Gracenote составила предполагаемую таблицу медального зачёта летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Аналитики предсказали сборной России четвёртое место в медальном зачёте ОИ-2020
  • Reuters

Как сообщает Firstpost со ссылкой на обновлённые 23 июля аналитические данные, сборная России завоюет на Играх-2020 65 наград и займёт четвёртое место в медальном зачёте соревнований.

Ожидается, что первой станет сборная США — 51 золотая награда, 34 серебряные и 41 бронзовая. Вторым станет Китай, а третьей — Япония.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в японском Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее сообщалось, что Александр Бондарь завоевал лицензию на ОИ-2020 в прыжках в воду с вышки.

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