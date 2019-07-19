Бондарь завоевал лицензию на ОИ-2020 в прыжках в воду с вышки

Российский прыгун в воду с вышки Александр Бондарь завоевал олимпийскую лицензию для сборной России на летние Игры 2020 года в Токио.

Это стало известно по итогам квалификации в финал соревнований в рамках чемпионата мира по водным видам спорта 2019 года.

В полуфинале он набрал 426,60 балла и занял десятое место. В финал проходят 12 спортсменов, и они же получают олимпийские лицензии для своей страны на Игры-2020 в Токио. Ещё один россиянин — Игорь Мялин — занял 14-е место.

Ранее сообщалось, что Кирилл Беляев завоевал серебро в плавании на открытой воде на ЧМ по водным видам спорта.