Олейник может выступить на турнире UFC в Москве

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Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник рассказал, что ему поступило предложение выступить на турнире UFC в Москве, который состоится в ноябре.
Олейник может выступить на турнире UFC в Москве
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Со здоровьем всё нормально. Из шести недель в гипсе прошли три, но уже второй день хожу без костылей. В принципе, до конца этого срока мне нельзя заниматься. Что касается следующего поединка, то мне уже прислали контракт на бой 9 ноября в Москве. Возможно, подерусь тогда. Но это буду решать через две-три недели, когда снимут гипс и доктора разрешат приступить к тренировкам», — приводит слова спортсмена «Р-Спорт». 

В июле 42-летний боец потерпел второе подряд поражение, нокаутом уступив американцу Уолту Харрису. 

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