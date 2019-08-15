Траньков изъявил желание выступить в рамках Звёздного уикенда в фигурном катании

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поддержал идею Елизаветы Туктамышевой об организации в фигурном катании аналога Звёздного уикенда НБА.

«Фигурное катание переживает взлёт благодаря успеху наших девочек. Поэтому, мне кажется, идея имеет место быть. Я бы поучаствовал в таком шоу в качестве тренера или ведущего. Что касается нагрузки на фигуристов, то всё будет зависеть от их собственного желания», — сказал Траньков в интервью RT.

По словам фигуриста, в США, Канаде или Японии спортсмены выступают на протяжении всего года.

«Это у нас присутствуют пережитки советской системы, поэтому летом принято исключительно тренироваться», — заключил Траньков.

Ранее серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр Александр Жулин рассказал, какие конкурсы могут входить в программу Звёздного уикенда в фигурном катании.