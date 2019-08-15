Жулин рассказал, какие конкурсы может включать в себя Звёздный уикенд в фигурном катании

Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением о том, какие конкурсы можно проводить в ходе Звёздного уикенда в фигурном катании. Идею о создании подобного шоу озвучила чемпионка мира Елизавета Туктамышева.

«Та же Туктамышева или другие известные фигуристы могут попытаться выполнить комбинацию тройной аксель — тройной тулуп или четверные прыжки, соревноваться в том, кто выполнит больше элементов подряд», — отметил Жулин в интервью RT.

Также прославленный тренер и хореограф рассказал, какие нюансы нужно учесть в ходе организации шоу.

«Необходимо продумать организацию, прежде всего найти спонсора на тот случай, если шоу не окупится, а также заинтересовать самих участников хорошими деньгами. Также нужен сценарий и хороший конферансье, который бы объявлял номера», — добавил Жулин.

Ранее наставник оценил идею Туктамышевой об организации в фигурном катании аналога Звёздного уикенда НБА.