Жулин рассказал, какие конкурсы может включать в себя Звёздный уикенд в фигурном катании
- РИА Новости
«Та же Туктамышева или другие известные фигуристы могут попытаться выполнить комбинацию тройной аксель — тройной тулуп или четверные прыжки, соревноваться в том, кто выполнит больше элементов подряд», — отметил Жулин в интервью RT.
Также прославленный тренер и хореограф рассказал, какие нюансы нужно учесть в ходе организации шоу.
«Необходимо продумать организацию, прежде всего найти спонсора на тот случай, если шоу не окупится, а также заинтересовать самих участников хорошими деньгами. Также нужен сценарий и хороший конферансье, который бы объявлял номера», — добавил Жулин.
Ранее наставник оценил идею Туктамышевой об организации в фигурном катании аналога Звёздного уикенда НБА.