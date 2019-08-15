Овечкин: приедем в сборную и посмотрим, что изменилось

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» рассказал, как относится к изменениям в тренерском штабе сборной России по хоккею.
Овечкин: приедем в сборную и посмотрим, что изменилось
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«Я играл и с Алексеем Кудашовым, и с Ильёй Воробьёвым, поэтому знаю их лично. Когда приедем в сборную, тогда и посмотрим, что изменилось. В любом случае всё делается для того, чтобы команда становилась сильнее. Не думаю, что Кудашов всё испортит. И мне всё равно, что он — тренер СКА, Главное, чтобы хватило эмоций и сил. Он любит это дело», — приводит слова хоккеиста корреспондент RT.

Ранее Овечкин рассказал, когда закончит карьеру.

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