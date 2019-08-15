Овечкин рассказал, когда закончит карьеру

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, когда может закончить спортивную карьеру.

«Здоровье пока есть, играть хочется как можно дольше. Но не хочется обманывать хоккей. Моя семья столько вложила в меня, через многое прошла. Если почувствую, что со мной что-то не так, то сообщу», — приводит слова Овечкина корреспондент RT.

Также форвард ответил на вопрос, готов ли он остаться в России ради поездки на Олимпийские игры.

«Есть много вариантов, скрывать ничего не буду. Но всё зависит от того, буду ли я здоров, смогу ли поехать на ОИ. Если нет, кому я там буду нужен? Ещё два года потерплю», — добавил хоккеист.

Ранее Овечкин рассказал, как относится к Панарину после его политических заявлений.