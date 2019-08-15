Овечкин рассказал, когда закончит карьеру

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, когда может закончить спортивную карьеру.
Овечкин рассказал, когда закончит карьеру
  • © Vit Simanek/CTK
  • globallookpress.com

«Здоровье пока есть, играть хочется как можно дольше. Но не хочется обманывать хоккей. Моя семья столько вложила в меня, через многое прошла. Если почувствую, что со мной что-то не так, то сообщу», — приводит слова Овечкина корреспондент RT.

Также форвард ответил на вопрос, готов ли он остаться в России ради поездки на Олимпийские игры.

«Есть много вариантов, скрывать ничего не буду. Но всё зависит от того, буду ли я здоров, смогу ли поехать на ОИ. Если нет, кому я там буду нужен? Ещё два года потерплю», — добавил хоккеист.

Ранее Овечкин рассказал, как относится к Панарину после его политических заявлений.

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