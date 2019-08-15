«Порту» намерен подать в суд на «Матч ТВ»

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Руководство португальского клуба намерено судиться с российским телеканалом «Матч ТВ» за незаконный показ заключительных десяти минут ответного поединка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар».
«Порту» намерен подать в суд на «Матч ТВ»
  • РИА Новости

«Как я уже говорил ранее, «Матч ТВ» должен был заплатить за показ матча за полтора часа до начала. Они этого не сделали, поэтому мы не дали им сигнал. Что касается документов, которые демонстрировали представители канала, на них есть подписи от ФК «Порту»? Их там нет. Мы считаем, что «Матч ТВ» незаконно показывал последние 10 минут игры. Наши юристы рассматривают данный вопрос, и, скорее всего, мы будем решать его в суде», — цитирует «Спорт-Экспресс» директора по коммуникациям «Порту» Франсишку Маркеша.

Телеканал «Матч ТВ» не сумел договориться о показе ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар» (2:3), обвинив португальскую сторону в нарушении договорённостей.

Ранее директор «Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи.

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