СМИ: Агент Озила ведёт переговоры с американским клубом

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Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил может продолжить карьеру в американской Высшей футбольной лиге (MLS).
СМИ: Агент Озила ведёт переговоры с американским клубом
  • © Global Look Press

Как сообщает The Washington Post, агент немецкого футболиста Месута Озила общается с представителями американского клуба «Ди Си Юнайтед». По информации источника, переход игрока может состояться в зимнее трансферное окно.

Месут Озил выступает за «Арсенал» с 2013 года. За это время немец успел выиграть с клубом три Кубка и один Суперкубок Англии.

Ранее сообщалось, что Озил и Колашинац вернулись к тренировкам после нападения бандитов.

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