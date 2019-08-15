СМИ: Агент Озила ведёт переговоры с американским клубом

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил может продолжить карьеру в американской Высшей футбольной лиге (MLS).

Как сообщает The Washington Post, агент немецкого футболиста Месута Озила общается с представителями американского клуба «Ди Си Юнайтед». По информации источника, переход игрока может состояться в зимнее трансферное окно.

Месут Озил выступает за «Арсенал» с 2013 года. За это время немец успел выиграть с клубом три Кубка и один Суперкубок Англии.

Ранее сообщалось, что Озил и Колашинац вернулись к тренировкам после нападения бандитов.