Семак заявил, что «Зенит» хочет подписать ещё одного футболиста

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что комплектация команды ещё не закончена.
Семак заявил, что «Зенит» хочет подписать ещё одного футболиста
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«Мы готовы усилиться. Если найдём футболиста, который будет сильнее, чем те, кто у нас есть, мы его возьмём. Ещё одного игрока хотим подписать. Если будет вариант отпустить какого-то футболиста, а на его место взять более сильного, мы его рассмотрим», — цитирует слова Семака Sport24.

Трансферное окно в Российской премьер-лиге закрывается 2 сентября.

Ранее сообщалось, что футболист «Зенита» Дриусси пропустит матч с «Ахматом».

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