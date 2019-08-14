СМИ: Футболист «Зенита» Дриусси пропустит матч с «Ахматом»
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Как сообщает Bobsoccer, Дриусси не сможет сыграть из-за травмы икроножной мышцы, которую он получил в матче прошлого тура с московским «Динамо» (2:0).
Отмечается, что возвращение аргентинца в строй ожидается к восьмому туру, в котором сине-бело-голубые встретятся со столичным «Спартаком».
Матч «Зенит» — «Ахмат» состоится 17 августа на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало в 19:00 мск.
Ранее форвард «Зенита» Артём Дзюба исключил возвращение в «Спартак».