СМИ: Футболист «Зенита» Дриусси пропустит матч с «Ахматом»

Нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси не сможет принять участие в матче шестого тура Российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом».

Как сообщает Bobsoccer, Дриусси не сможет сыграть из-за травмы икроножной мышцы, которую он получил в матче прошлого тура с московским «Динамо» (2:0).

Отмечается, что возвращение аргентинца в строй ожидается к восьмому туру, в котором сине-бело-голубые встретятся со столичным «Спартаком».

Матч «Зенит» — «Ахмат» состоится 17 августа на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало в 19:00 мск.

Ранее форвард «Зенита» Артём Дзюба исключил возвращение в «Спартак».