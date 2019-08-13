Дзюба исключил возвращение в «Спартак»

Короткая ссылка
Форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба заявил, что не вернулся бы в «Спартак» даже при наличии предложения от московского клуба.
Дзюба исключил возвращение в «Спартак»
  • Reuters

«Мне и партнёры по команде задают вопрос, и друзья: «А если бы позвали в «Спартак», ты пошёл бы?» Нет, не пошёл бы. Считаю, что нет смысла входить дважды в одну реку. Я ушёл достойно, никого не предавал, никого не оскорблял. Ни разу не праздновал и не буду праздновать мяч в ворота «Спартака», если забью. У меня осталось определённое уважение», — заявил футболист YouTube-каналу «Рашен Football».

Артём Дзюба является воспитанником московского «Спартака» и выступал за команду в период с 2006 по 2015 год.

Ранее Дзюба признался, что уже не рассчитывает попасть в АПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить