Дзюба исключил возвращение в «Спартак»

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба заявил, что не вернулся бы в «Спартак» даже при наличии предложения от московского клуба.

«Мне и партнёры по команде задают вопрос, и друзья: «А если бы позвали в «Спартак», ты пошёл бы?» Нет, не пошёл бы. Считаю, что нет смысла входить дважды в одну реку. Я ушёл достойно, никого не предавал, никого не оскорблял. Ни разу не праздновал и не буду праздновать мяч в ворота «Спартака», если забью. У меня осталось определённое уважение», — заявил футболист YouTube-каналу «Рашен Football».

Артём Дзюба является воспитанником московского «Спартака» и выступал за команду в период с 2006 по 2015 год.

Ранее Дзюба признался, что уже не рассчитывает попасть в АПЛ.