Агент назвал Сулейманова самым талантливым российским футболистом

Агент Дмитрий Селюк считает, что талант форварда «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова может быть больше, чем у экс-нападающего лондонского «Арсенала» Андрея Аршавина.

«Считаю Сулейманова на сегодня самым талантливым российским футболистом. Его талант не уступает, а возможно, и превышает талант Аршавина в эти же годы. То, что он должен быть в составе сборной, сомнений не вызывает. Надеюсь, в ближайшие годы топ-клубы будут заинтересованы в нём», — написал агент в Twitter.

Дубль Магомеда-Шапи Сулейманова в ответном матче с «Порту» (3:2) в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов помог «быкам» выйти в следующую стадию турнира.

Ранее сообщалось, что футболисты «Туна» добрались до посольства Швейцарии на метро.