Футболисты «Туна» добрались до посольства Швейцарии на метро

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В преддверии ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Спартака» футболисты швейцарского «Туна» ознакомились с московским метро и посетили швейцарское посольство.
Футболисты «Туна» добрались до посольства Швейцарии на метро
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Как сообщает пресс-служба «Туна», в российской столице футболисты команды поездили на метро и посетили посольство Швейцарии.

Матч «Спартак» — «Тун» состоится 15 августа на стадионе «Открытие Арена». Время начала матча — 19:45.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Тун» рассудит сербская бригада арбитров.

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