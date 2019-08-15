Футболисты «Туна» добрались до посольства Швейцарии на метро

В преддверии ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Спартака» футболисты швейцарского «Туна» ознакомились с московским метро и посетили швейцарское посольство.

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Как сообщает пресс-служба «Туна», в российской столице футболисты команды поездили на метро и посетили посольство Швейцарии. Nach einer Fahrt mit der U-Bahn ins Moskauer Zentrum wurde die 1. Mannschaft heute Vormittag in der Schweizer Botschaft empfangen.#wahriliebi#europaleague#qualifikationpic.twitter.com/h13DFDggr7 — FC Thun (@fcthun_official) August 14, 2019 Матч «Спартак» — «Тун» состоится 15 августа на стадионе «Открытие Арена». Время начала матча — 19:45. Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Тун» рассудит сербская бригада арбитров.