Футболисты «Туна» добрались до посольства Швейцарии на метро
- @fcthun_official
Как сообщает пресс-служба «Туна», в российской столице футболисты команды поездили на метро и посетили посольство Швейцарии.
Nach einer Fahrt mit der U-Bahn ins Moskauer Zentrum wurde die 1. Mannschaft heute Vormittag in der Schweizer Botschaft empfangen.#wahriliebi#europaleague#qualifikationpic.twitter.com/h13DFDggr7— FC Thun (@fcthun_official) August 14, 2019
Матч «Спартак» — «Тун» состоится 15 августа на стадионе «Открытие Арена». Время начала матча — 19:45.
Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Тун» рассудит сербская бригада арбитров.