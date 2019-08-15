Клопп назвал невероятной игру резервного голкипера «Ливерпуля» Адриана в матче за Суперкубок УЕФА

После завоевания Суперкубка УЕФА главный тренер английского футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп отметил действия резервного голкипера команды Адриана, принявшего участие в поединке с «Челси» из-за травмы основного стража ворот «красных», бразильца Алисона Бекера.

«Тренер вратарей сказал мне, что Адриану необходимо время для набора оптимальной формы, но этого времени у него не было — и он всё равно показал себя с лучшей стороны. Я не знаю, когда он предыдущий раз выходил на поле в официальном матче, но то, как он был готов к поединку с «Челси» — это просто невероятно», — цитирует немецкого специалиста официальный сайт УЕФА.

По словам Клоппа, Адриан был заметен не только на поле, отразив, среди прочего, решающий удар форварда «Челси» Тэмми Абрахама в серии послематчевых пенальти, но и в раздевалке «Ливерпуля».

«В перерыве он был, пожалуй, громче, чем я сам. Адриан заслужил эту победу. Его игра в течение всех 120 минут матча была невероятной, а отбитый пенальти стал настоящей вишенкой на торте», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА.