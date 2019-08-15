Кузнецова одержала победу над украинкой Ястремской на теннисном турнире в Цинциннати

Россиянка Светлана Кузнецова вышла в третий круг престижного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в американском Цинциннати.

В матче второго раунда соревнований отечественная спортсменка, попавшая в число участников турнира благодаря полученной от организаторов уайлд-кард, в трёх сетах обыграла представительницу Украины Даяну Ястремскую со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 6:2.

Следующей соперницей Кузнецовой на турнире в Цинциннати станет либо казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, либо американка Слоан Стивенс.

Ранее сообщалось, что россиянка Дарья Касаткина не сумела пробиться в третий раунд турнира в Цинциннати.