Кузнецова одержала победу над украинкой Ястремской на теннисном турнире в Цинциннати
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В матче второго раунда соревнований отечественная спортсменка, попавшая в число участников турнира благодаря полученной от организаторов уайлд-кард, в трёх сетах обыграла представительницу Украины Даяну Ястремскую со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 6:2.
Следующей соперницей Кузнецовой на турнире в Цинциннати станет либо казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, либо американка Слоан Стивенс.
Ранее сообщалось, что россиянка Дарья Касаткина не сумела пробиться в третий раунд турнира в Цинциннати.