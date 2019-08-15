Российская теннисистка Касаткина не сумела пробиться в третий раунд турнира в Цинциннати

Россиянка Дарья Касаткина не смогла выйти в третий раунд престижного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в американском Цинциннати.

В матче второго круга соревнований отечественная спортсменка в двух сетах уступила хозяйке кортов Мэдисон Киз, получившей от организаторов 16-й номер посева, со счётом 4:6, 1:6.

После вылета Касаткиной в женской сетке турнира в Цинциннати осталась только одна российская спортсменка — Светлана Кузнецова, которая в эти минуты проводит свой матч второго раунда соревнований против представительницы Украины Даяны Ястремской.

Ранее сообщалось, что россиянка Мария Шарапова уступила представительнице Австралии Эшли Барти на турнире в Цинциннати.