Лэмпард назвал причины поражения «Челси» от «Ливерпуля» в матче за Суперкубок УЕФА

Главный тренер английского футбольного клуба «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал игру своих подопечных в матче за Суперкубок УЕФА с соотечественниками из «Ливерпуля», который завершился поражением лондонского коллектива в серии пенальти.

«У меня есть ощущение, что именно «Челси» был сильнейшей командой на поле сегодня. Но нам не везло и мы не лучшим образом реализовывали свои моменты — мы должны распоряжаться своими шансами более эффективно. Тем не менее, я горд и счастлив за своих подопечных. Я не люблю проигрывать и хотел завоевать трофей, но удача была не на нашей стороне», — приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

По словам Лэмпарда, он не намерен критиковать молодого форварда «Челси» Тэмми Абрахама, не реализовавшего решающий удар в серии послематчевых пенальти.

«То, что Абрахам выразил готовность исполнить пятый удар в серии, говорит о его уверенности в собственных силах. Я был на его месте и знаю, что эта ситуация сделает его более сильным игроком», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА.