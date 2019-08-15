Лэмпард назвал причины поражения «Челси» от «Ливерпуля» в матче за Суперкубок УЕФА
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«У меня есть ощущение, что именно «Челси» был сильнейшей командой на поле сегодня. Но нам не везло и мы не лучшим образом реализовывали свои моменты — мы должны распоряжаться своими шансами более эффективно. Тем не менее, я горд и счастлив за своих подопечных. Я не люблю проигрывать и хотел завоевать трофей, но удача была не на нашей стороне», — приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.
По словам Лэмпарда, он не намерен критиковать молодого форварда «Челси» Тэмми Абрахама, не реализовавшего решающий удар в серии послематчевых пенальти.
«То, что Абрахам выразил готовность исполнить пятый удар в серии, говорит о его уверенности в собственных силах. Я был на его месте и знаю, что эта ситуация сделает его более сильным игроком», — добавил он.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА.