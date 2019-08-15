Африканский футболист впервые с 2006 года отметился забитым мячом в матче за Суперкубок УЕФА
- © Mutsu Kawamori/AFLO
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Об этом сообщает официальная страница сервиса Opta Sports в социальной сети Twitter.
В поединке с английским «Челси», который завершился победой «Ливерпуля» в серии пенальти, Мане оформил голевой дубль.
Предыдущим африканским футболистом, забивавшим в поединке за Суперкубок УЕФА, был малийский форвард Фредерик Кануте, точный удар которого помог испанской «Севилье» завоевать трофей в 2006 году в противостоянии с «Барселоной».
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА.