Африканский футболист впервые с 2006 года отметился забитым мячом в матче за Суперкубок УЕФА

Сенегальский нападающий английского клуба «Ливерпуль» Садио Мане стал первым с 2006 года африканским футболистом, которому удалось отличиться забитым мячом в матче за Суперкубок УЕФА.

Об этом сообщает официальная страница сервиса Opta Sports в социальной сети Twitter.

В поединке с английским «Челси», который завершился победой «Ливерпуля» в серии пенальти, Мане оформил голевой дубль.

Предыдущим африканским футболистом, забивавшим в поединке за Суперкубок УЕФА, был малийский форвард Фредерик Кануте, точный удар которого помог испанской «Севилье» завоевать трофей в 2006 году в противостоянии с «Барселоной».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА.