Матч за Суперкубок УЕФА стал 800-м в тренерской карьере Клоппа

Матч с «Челси» за Суперкубок УЕФА, который состоялся в турецком Стамбуле, стал 800-м в тренерской карьере наставника английского футбольного клуба «Ливерпуль» Юргена Клоппа.

Об этом сообщает официальная страница сервиса Opta Sports в социальной сети Twitter.

Немецкий специалист возглавил «Ливерпуль» в 2015 году и привёл своих подопечных к победе в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов. Ранее он работал с немецкими «Майнцем» и «Боруссией», дважды став чемпионом Германии с коллективом из Дортмунда.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА.