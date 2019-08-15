Матч за Суперкубок УЕФА стал 800-м в тренерской карьере Клоппа
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Об этом сообщает официальная страница сервиса Opta Sports в социальной сети Twitter.
Немецкий специалист возглавил «Ливерпуль» в 2015 году и привёл своих подопечных к победе в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов. Ранее он работал с немецкими «Майнцем» и «Боруссией», дважды став чемпионом Германии с коллективом из Дортмунда.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА.