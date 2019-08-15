«Ливерпуль» вышел на третье место в истории по количеству побед в Суперкубке УЕФА
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Ранее «Ливерпуль» становился обладателем Суперкубка УЕФА в 1977, 2001 и 2005 годах.
Как сообщает официальная страница сервиса Opta Sports в социальной сети Twitter, по этому показателю «красные» вышли на третье место в истории турнира, первый розыгрыш которого состоялся в 1973 году. Рекордсменами являются испанская «Барселона» и итальянский «Милан», завоевавшие Суперкубок УЕФА по пять раз.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА.