«Ливерпуль» вышел на третье место в истории по количеству побед в Суперкубке УЕФА

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Обыграв соотечественников из «Челси» в поединке за Суперкубок УЕФА, который состоялся в турецком Стамбуле, английский «Ливерпуль» завоевал данный трофей четвёртый раз в истории клуба.
«Ливерпуль» вышел на третье место в истории по количеству побед в Суперкубке УЕФА
  • Seskimphoto, via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Ранее «Ливерпуль» становился обладателем Суперкубка УЕФА в 1977, 2001 и 2005 годах.

Как сообщает официальная страница сервиса Opta Sports в социальной сети Twitter, по этому показателю «красные» вышли на третье место в истории турнира, первый розыгрыш которого состоялся в 1973 году. Рекордсменами являются испанская «Барселона» и итальянский «Милан», завоевавшие Суперкубок УЕФА по пять раз.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА.

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