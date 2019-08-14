Гассиев проведёт дебютный бой в тяжёлом весе в октябре

Дебютный бой российского боксёра Мурата Гассиева в тяжёлом весе против американца Джоуи Давейко запланирован на октябрь.

«Мы встречались с Муратом. Как он и говорил, его бой планируется на октябрь. Соперник тот же. Их бой просто перенесли», — сообщил ТАСС генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв.

Мурат Гассиев является бывшим чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжёлом весе.

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