Ковалёв выразил надежду на победу сборной России в общекомандном зачёте ЧМ по боксу

Короткая ссылка
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв поделился ожиданиями от чемпионата мира по боксу, который пройдёт в Екатеринбурге.
Ковалёв выразил надежду на победу сборной России в общекомандном зачёте ЧМ по боксу
  • РИА Новости

«Приятно удивлён, что чемпионат мира пройдёт на Урале. Наверное, это заслуга правительства Свердловской области и Федерации бокса России, которые взяли на себя ответственность за организацию соревнований. Уверен, через несколько лет после этих событий появятся имена сначала в олимпийском боксе, а затем и в профессионалах услышим про ребят. Желаю удачи и успехов российским боксёрам. Надеюсь, что мы возьмём первое общекомандное место», — цитирует Ковалёва пресс-служба Федерации бокса России.

Также он добавил, что если будет находиться в стране, то обязательно посетит решающие поединки чемпионата.

Ранее сообщалось, что Головкин и Деревянченко могут провести бой в Нью-Йорке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить