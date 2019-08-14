Ковалёв выразил надежду на победу сборной России в общекомандном зачёте ЧМ по боксу

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв поделился ожиданиями от чемпионата мира по боксу, который пройдёт в Екатеринбурге.

«Приятно удивлён, что чемпионат мира пройдёт на Урале. Наверное, это заслуга правительства Свердловской области и Федерации бокса России, которые взяли на себя ответственность за организацию соревнований. Уверен, через несколько лет после этих событий появятся имена сначала в олимпийском боксе, а затем и в профессионалах услышим про ребят. Желаю удачи и успехов российским боксёрам. Надеюсь, что мы возьмём первое общекомандное место», — цитирует Ковалёва пресс-служба Федерации бокса России.

Также он добавил, что если будет находиться в стране, то обязательно посетит решающие поединки чемпионата.

Ранее сообщалось, что Головкин и Деревянченко могут провести бой в Нью-Йорке.